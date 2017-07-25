На Камчатке устроят массовое восхождение на действующий вулкан

Петропавловск-Камчатский, , 08:23 — REGNUM На Камчатке в День вулкана, который отмечается 11−13 августа, устроят массовое восхождение на Авачинский вулкан. Ожидается, что в акции примут участие несколько сотен человек — местные жители и туристы. Однако до этого, как сообщили ИА REGNUM в оргкомитете праздника, состоится скоростное восхождение на исполин.

Отметим, что для обычного туриста подъём на Авачу может занять несколько часов, а участникам скоростного подъёма может потребоваться гораздо меньше времени.

«Присоединиться к мероприятию может каждый, кто хочет испытать свои силы и стойкость. Ежегодно участниками массового восхождения становятся люди разных возрастов. На маршрут выходят и дети, и представители старшего поколения», — сказали в оргкомитете.

Перед массовым стартом дистанцию обследуют сотрудники МЧС. Они пройдут по всему маршруту, оценят безопасность условий для движения туристов. Кроме того, в день восхождения все участники будут застрахованы.

В этом году традиционный праздник День вулкана пройдёт на двух площадках — у подножья Авачинского и Козельского вулканов. Везде будут организованы различные конкурсы, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Завершится праздник экологической акцией по сбору мусора.

Авачинский вулкан — действующий вулкан. Один из так называемых «домашних». Так его называют местные жители, так как исполин видно практически из любой точки Петропавловска-Камчатского.