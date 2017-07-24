«Волунтари» уверенно обыграл «Астра Джурджу» со счетом 3:1

Бухарест, , 22:55 — REGNUM 24 июля на стадионе «Стадионул Илье Оана» был разыгран матч второго тура румынской Лиги 1 между командами «Волунтари» и «Астра Джурджу». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На 18-й минуте бразильский защитник Эрико срезал мяч в свои ворота — 1:0.

Через 18 минут румынский левый полузащитник Силвиу Балауре сравнял счет после ассиста Антони Ле Таллека — 1:1.

На 63-й минуте румынский плеймейкер Лауренту Маринеску вывел хозяев вперед ударом с пенальти — 2:1.

Через 3 минуты Александру Тудорие забил третий мяч в ворота Пламена Ильева — 3:1.

Статистика матча («Волунтари"/"Астра Джурджу»)

Удары 6/7

Удары в створ 3/2

Владение 49%/51%

Фолы 21/15

На данный момент «Волунтари» идет на 6-м месте с 3-мя очками. «Астра Джурджу» осталась на 1-й позиции с 3-мя очками.

Составы на матч:

«Волунтари»: Балауру, Раута, Ивановици, Лазэр, Попеску, Маринеску, Мафтей, Дич, Балаур, Тудорие, Акцинте.

«Астра Джурджу»: Илиев, Польяк, Маркиньос, Бежан, Белу, Ле Таллек, Никоарэ, Эрико, Мржльяк, Стан, Балауре.

Главный арбитр матча: Иулиан Калин.

Предупреждения: Аксинте — 43, Ивановици — 53, Белу-Иордаче — 55, Стан — 60, Раута — 69, Пиркалабу — 74, Никоарэ — 82, Польчак — 86, Маркиньос — 90+4, Мржльяк — 90+4.

Голы: Эрико (авг) 18 — 1:0, Балауре 36 — 1:1, Маринеску (пен) 63 — 2:1, Тудорие 66 — 3:1.