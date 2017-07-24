«Арсенал» минимально обыграл «СКА-Хабаровск»

Тула, 24 июля 2017, 21:26 — REGNUM 24 июля на стадионе «Арсенал» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 18-й минуте матча российский фланговый полузащитник Сергей Ткачев открыл счет великолепным ударом со штрафного в ближний нижний угол — 1:0.
Статистика матча («Арсенал"/"СКА-Хабаровск»)
Удары 10/5
Удары в створ 5/1
Владение 53%/47%
Фолы 18/15
На данный момент «Арсенал» поднялся на 9-е место, набрав 3 очка. «СКА-Хабаровск» опустился на последнее место без очков.
Составы на матч:
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Григалава, Сунзу, Александров, Берхамов, Ткачев, Чаушич, Боурчану, Расич, Шевченко.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Баляйкин, Корян, Дедечко, Лескано, Казанков.
Главный арбитр матча: Евгений Турбин.
Предупреждения: Казанков — 31, Черевко — 40, Габулов — 90+5.
Голы: Ткачев 18 — 1:0.