«Арсенал» минимально обыграл «СКА-Хабаровск»

Тула, , 21:26 — REGNUM 24 июля на стадионе «Арсенал» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 18-й минуте матча российский фланговый полузащитник Сергей Ткачев открыл счет великолепным ударом со штрафного в ближний нижний угол — 1:0.

Статистика матча («Арсенал"/"СКА-Хабаровск»)

Удары 10/5

Удары в створ 5/1

Владение 53%/47%

Фолы 18/15

На данный момент «Арсенал» поднялся на 9-е место, набрав 3 очка. «СКА-Хабаровск» опустился на последнее место без очков.

Составы на матч:

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Григалава, Сунзу, Александров, Берхамов, Ткачев, Чаушич, Боурчану, Расич, Шевченко.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Баляйкин, Корян, Дедечко, Лескано, Казанков.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Казанков — 31, Черевко — 40, Габулов — 90+5.

Голы: Ткачев 18 — 1:0.