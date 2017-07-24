Россия проведёт Чемпионат мира по боксу 2019 года

Москва, , 20:41 — REGNUM Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдёт в Сочи (Краснодарский край). Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

Напомним, сегодня в Москве состоялось заседание исполнительного комитета AIBA. Помимо Российской Федерации на право проведения чемпионата мира по боксу претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция.

«Мировое первенство пройдет в Сочи, во дворце «Айсберг», — сообщил журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Кроме того, Конгресс AIBA пройдёт в России в 2018 году. Данное решение также было принято сегодня на заседании исполкома ассоциации. На конгрессе 2018 года будет избрано новое руководство AIBA.

Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил в СССР в 1989 году. Женский чемпионат мира Россия принимала в 2005 году, соревнования прошли в Подольске.