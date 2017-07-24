Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал ЧМ по водным видам спорта

Будапешт, , 20:02 — REGNUM Российская пловчиха Юлия Ефимова смогла выйти в финал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 100 метров брасом. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает «Р-Спорт».

Сообщается, что Ефимова преодолела 100 метров брасом за 1 минуту 04,36 секунды. Это оказалось лучшим результатом полуфинальных заплывов.

Примечательно, что российская пловчиха уступила всего 0,01 секунды мировому рекорду на данной дистанции.

Второй результат показала пловчиха из США Лилли Кинг (1.04,53).

Финальный заплыв у женщина на 100 метров брасом пройдёт 25 июля в Будапеште (Венгрия).

Стоит отметить, что накануне Ефимова не смогла выйти в финал ЧМ по водным видам спорта в плавании на дистанцию 200 метров комплексом.

Ефимова финишировала восьмой в своем заплыве и показала 14-й результат по итогам полуфиналов — 2 минуты 12,88 секунды.

Лучшее время в этой категории показала венгерская пловчиха Катинка Хоссу (2.07,14).