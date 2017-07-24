Бывший тренер московского «Спартака» ушел с телевидения

Москва, , 18:52 — REGNUM Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин собирается вернутся к тренерской деятельности. Об этом сегодня, 24 июля, сообщается на сайте телеканала.

Сообщается, что Карпин в последние месяцы занимал должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ», а также был генеральным менеджером футбольного реалити-шоу и даже вел собственную аналитическую программу.

Но теперь Карпин принял решение взять паузу в своей карьере на телевидении и вернуться к тренерской деятельности.

Напомним, до работы на телевидении, Карпин был наставником московского «Спартака», а также работал с испанской «Мальоркой» и армавирским «Торпедо».

"Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер», — заявил Карпин.

При это он отметил, что у него пока нет реальных предложений от футбольных клубов пойти к ним тренером. Сам Карпин заявил, что чуть позже рассмотрит варианты продолжения своей тренерской деятельности.

Напомним, перед началом текущего сезона, в СМИ появилась информация о том, что Карпин может стать наставником тульского «Арсенала», однако этот пост занял Миодраг Божович, а Карпин тогда остался на телевидении.