Александр Никитин поздравил тамбовских сурдлимпийцев с успехом на Играх

Тамбов, , 17:33 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил спортсменов и их наставников с успешным выступлением на всемирных соревнованиях, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Воспитанник Центра единоборств им. Е.Т. Артюхина Владислав Тарасов, который на Игры отправлялся в статусе действующего чемпиона, стал вторым призером в весовой категории до 98 кг. На его счету победы во всех предварительных встречах и полуфинале. В финальной схватке тамбовский спортсмен уступил хозяину соревнований — турку — со счетом 4:5.

В состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в Играх вошел еще один тамбовский борец — мастер спорта России международного класса Евгений Желтухин. Он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 130 кг.

«Завоеванные вами серебряные медали на самых главных стартах планеты — это не только важное достижение в вашей личной спортивной карьере, но и очередное доказательство высокого уровня российской школы классической борьбы в общем и тамбовской, в частности. За победой в каждой схватке стоят изнурительные тренировки и кропотливая работа не одного года, а также преодоление самого себя и неимоверная воля к победе», — говорится в поздравлении губернатора Александр Никитина

Также Александр Никитин отметил труд тренерского штаба и поздравил наставников спортсменов. Владислав Тарасов и Евгений Желтухин тренируются в СДЮСШОР «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» под руководством Игоря Тарасова, Сергея Минаева и Тофика Пашаева.

«Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, везения в жизни, успеха на ковре, достижения самых желанных целей и красивых уверенных побед. Пусть спортивная удача всегда сопутствует, оберегает от травм и поражений», — пожелал наставникам спортсменов глава региона.