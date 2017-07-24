Матч «Бней Йегуда» — «Зенит» рассудит черногорская бригада арбитров

Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и израильским футбольным клубом «Бней Иегуда», который пройдет 27 июля в Петах-Тикве (Израиль), обслужит черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщает УЕФА.

«Помогать Дабановичу будут судьи на линиях Джорджие Ражнатович и Александар Джиканович, резервный арбитр — Милован Милачич», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля российские клубы «Краснодар» и «Зенит» узнали своих соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Так, санкт-петербургский «Зенит» на данной стадии турнира сыграет с клубом «Бней Иегуда» из Израиля, а «Краснодар» сразится с датским «Люнгбю».

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