«МЮ» в серии пенальти оказался сильнее «Реала»

Пекин, 24 июля 2017, 02:12 — REGNUM 24 июля на стадионе «Левис Стэдиум» был разыгран матч Международного Кубка Чемпионов между командами «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:1.
На 45-й минуте матча английский вингер Джесси Лингард открыл счет после ассиста Антони Марсьяля — 0:1.
На 61-й минуте бразильский опорный полузащитник Каземиро сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.
Статистика матча («Реал Мадрид"/"Манчестер Юнайтед»)
Удары 5/6
Удары в створ 2/2
Владение 48%/52%
Фолы 14/20
Составы на матч:
«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бейл, Марсело, Васкес, Иско.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Джонс, Марсьяль, Лингард, Каррик, Рэшфорд, Фосу-Менса, Феллайни, Дармиан, Перейра.
Главный арбитр матча: Кевин Скотт.
Предупреждения: Оскар — 85.
Голы: Лингард 45 — 0:1, Каземиро (пен) 61 — 1:1.
Серия пенальти: Марсьяль — 0:0, Ковачич — 0:0, МакТоминей — 0:0, Оскар — 0:0, Мхитарян — 0:1, Куэзада — 1:1, Линделёф — 1:1, Эрнандес — 1:1, Блинд — 1:2, Каземиро — 1:2.