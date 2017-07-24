Понедельник, 24 Июля 2017 года
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«МЮ» в серии пенальти оказался сильнее «Реала»

Спорт

На 45-й минуте матча английский вингер Джесси Лингард открыл счет после ассиста Антони Марсьяля – 0:1. На 61-й минуте бразильский опорный полузащитник Каземиро сравнял счет ударом с пенальти – 1:1

Пекин, 24 июля 2017, 02:12 — REGNUM  24 июля на стадионе «Левис Стэдиум» был разыгран матч Международного Кубка Чемпионов между командами «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:1.

На 45-й минуте матча английский вингер Джесси Лингард открыл счет после ассиста Антони Марсьяля — 0:1.

На 61-й минуте бразильский опорный полузащитник Каземиро сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

Статистика матча («Реал Мадрид"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 5/6

Удары в створ 2/2

Владение 48%/52%

Фолы 14/20

Составы на матч:

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бейл, Марсело, Васкес, Иско.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Джонс, Марсьяль, Лингард, Каррик, Рэшфорд, Фосу-Менса, Феллайни, Дармиан, Перейра.

Главный арбитр матча: Кевин Скотт.

Предупреждения: Оскар — 85.

Голы: Лингард 45 — 0:1, Каземиро (пен) 61 — 1:1.

Серия пенальти: Марсьяль — 0:0, Ковачич — 0:0, МакТоминей — 0:0, Оскар — 0:0, Мхитарян — 0:1, Куэзада — 1:1, Линделёф — 1:1, Эрнандес — 1:1, Блинд — 1:2, Каземиро — 1:2.

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Футбол