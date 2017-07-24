Кучук: «Ростов» был лучше соперника

Ростов-на-Дону, , 23:48 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов», несмотря на поражение от грозненского «Ахмата» (0:1) в матче второго тура чемпионата России, смотрелся лучше соперника. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер «Ростова» Леонид Кучук.

«Команда хорошо взаимодействовала, — говорит наставник. — Мы здорово перестраивались, строили игру».

При этом тренер «Ростова» добавил, что несмотря на поражение команда выглядела достойно.

«Спасибо футболистам «Ростова» за такой матч, — говорит он. — Да, обидно, но мы понимаем, что играли лучше соперника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля «Ростов» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» в матче второго тура РФПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2», завершилась со счетом 0:1.

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