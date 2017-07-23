«Ростов» уступил «Ахмату» во втором туре РФПЛ

Ростов-на-Дону, 23 июля 2017, 21:55 — REGNUM 23 июля на стадионе «Олимп-2» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Ростов» и «Ахмат». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Грозного.
На 54-й минуте российский форвард Заур Садаев открыл счет после ассиста Андрея Семенова — 0:1.
Статистика матча («Ростов"/"Ахмат»)
Удары 8/3
Удары в створ 3/2
Владение 53%/47%
Фолы 10/18
На данный момент «Ростов» идет на 10-м месте с 1-м очком. «Ахмат» поднялся на 4-ю строчку, набрав 6 очков.
Составы на матч:
«Ростов»: Абаев, Вилюш, Байрамян, Мевля, Устинов, Калачев, Юсупов, Могилевец, Майер, Гацкан, Бухаров.
«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Жаба, Иванов, Сампайо, Митришев, Балай.
Главный арбитр матча: Галимов.
Предупреждения: Сампайо — 27, Жаба — 40, Родолфо — 62, Думбия — 90+6.
Голы: Садаев 54 — 0:1.