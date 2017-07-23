«Ростов» уступил «Ахмату» во втором туре РФПЛ

Ростов-на-Дону, , 21:55 — REGNUM 23 июля на стадионе «Олимп-2» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Ростов» и «Ахмат». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Грозного.

На 54-й минуте российский форвард Заур Садаев открыл счет после ассиста Андрея Семенова — 0:1.

Статистика матча («Ростов"/"Ахмат»)

Удары 8/3

Удары в створ 3/2

Владение 53%/47%

Фолы 10/18

На данный момент «Ростов» идет на 10-м месте с 1-м очком. «Ахмат» поднялся на 4-ю строчку, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Байрамян, Мевля, Устинов, Калачев, Юсупов, Могилевец, Майер, Гацкан, Бухаров.

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Жаба, Иванов, Сампайо, Митришев, Балай.

Главный арбитр матча: Галимов.

Предупреждения: Сампайо — 27, Жаба — 40, Родолфо — 62, Думбия — 90+6.

Голы: Садаев 54 — 0:1.