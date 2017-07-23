Каррера об игре против «Уфы»: «Мы провели хороший матч»

Уфа, , 19:56 — REGNUM Футболисты московского «Спартака», сыгравшие вничью с командой «Уфы» в матче второго тура РФПЛ, провели хороший матч. Об этом заявил главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера, слова которого обнародованы на официальном сайте команды.

«Мы провели хороший матч, — говорит итальянский специалист. — Мало что позволили сделать «Уфе». Создавали моменты, но не забивали. Именно в таких случаях матчи и завершаются со счетом 0:0. К тому же порой мы медленно начинали атаки — и соперники успевали занять верные позиции на поле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля футбольный клуб «Уфа» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 0:0.

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