«Урал» переиграл «Динамо» во втором туре РФПЛ

Москва, 23 июля 2017, 19:23 — REGNUM 23 июля на стадионе «Арена Химки» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Динамо» и «Урал». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.
На 89-й минуте грузинский вингер Георгий Чантурия открыл счет — 0:1.
Статистикаматча («Динамо"/"Урал»)
Удары 9/9
Удары в створ 3/3
Владение 49%/51%
Фолы 12/13
На данный момент «Динамо» остался на 11-м месте с 1-м очком. «Урал» поднялся на 5-е место, набрав 4 очка.
Составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шунич, Ионов, Панченко, Зотов, Соснин, Сов, Бечирай.
«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Кулаков, Бикфалви, Меркулов, Лунгу, Димитров, Фидлер, Емельянов, Григорьев.
Главный арбитр матча: Владимир Москалев.
Предупреждения: Меркулов — 57, Бавин — 90+2.
Голы: Чантурия 89 — 0:1.