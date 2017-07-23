«Урал» переиграл «Динамо» во втором туре РФПЛ

Москва, , 19:23 — REGNUM 23 июля на стадионе «Арена Химки» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Динамо» и «Урал». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

На 89-й минуте грузинский вингер Георгий Чантурия открыл счет — 0:1.

Статистикаматча («Динамо"/"Урал»)

Удары 9/9

Удары в створ 3/3

Владение 49%/51%

Фолы 12/13

На данный момент «Динамо» остался на 11-м месте с 1-м очком. «Урал» поднялся на 5-е место, набрав 4 очка.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шунич, Ионов, Панченко, Зотов, Соснин, Сов, Бечирай.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Кулаков, Бикфалви, Меркулов, Лунгу, Димитров, Фидлер, Емельянов, Григорьев.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Предупреждения: Меркулов — 57, Бавин — 90+2.

Голы: Чантурия 89 — 0:1.