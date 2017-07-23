«Спартак» не смог распечатать ворота «Уфы»

Москва, , 16:55 — REGNUM 23 июля на стадионе «Нефтник» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ между командами «Уфа» и «Спартак». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Уфа"/"Спартак»)

Удары 8/22

Удары в створ 2/13

Владение 44%/56%

Фолы 18/11

На данный момент «Уфа» поднялась на 4-е место, набрав 4 очка. «Спартак» остался на 8-й строчке с 2-мя очками.

Составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Тумасян, Сухов, Карп, Табидзе, Пауревич, Обляков, Фатай, Игбун.

«Спартак»: Ребров, Петкович, Джикия, Боккетти, Комбаров, Промес, Фернандо, Бакаев, Тимофеев, Попов, Зе Луиш.

Главный арбитр матча: Алексей Сухой.

Предупреждения: Комбаров — 77, Табидзе — 80.