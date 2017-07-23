FINA отклонила протест Нидерландов на матч против сборной России

Будапешт, , 15:56 — REGNUM Международная федерация плавания (FINA) отклонила протест сборной Нидерландов по водному поло на результат матча с командой Российской Федерации в 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Об этом сегодня, 23 июля, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Федерации водного поло России Алексей Влаченко.

Напомним, голландская сторона посчитала, что российский тренер неправомерно взял тайм-аут.

Однако FINA посчитала доводы голландской стороны неубедительными и отклонила протест.

Матч переигран не будет, соперницами российской сборной в четвертьфинале станут представительницы сборной Италии.