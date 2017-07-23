Шалимов об игре против «Тосно»: «Результат нормальный»

Краснодар, , 23:56 — REGNUM На результат матча «Краснодар» — «Тосно» повлиял «опыт и мастерство» краснодарской команды. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Первый тайм плохой, много ошибались, медленно двигали мяч и дали сопернику создать моменты, которые могли закончиться голом в наши ворота, — говорит наставник. — (…) Во втором тайме намного лучше сыграли, мяч двигали быстрее».

По его словам, футболисты «Краснодара», которые обладают опытом и мастерством, дожали соперника.

«Владели мячом, забили 2 гола, могли забить больше, — сказал Шалимов. — Результат нормальный, игра как обычно, будем работать дальше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля «Краснодар» на своем поле переиграл «Тосно» в матче второго тура РФПЛ 2017/18. Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 2:0.

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