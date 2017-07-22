«Шахтер» уступил «Динамо» во втором туре УПЛ

Киев, 22 июля 2017, 21:25 — REGNUM 22 июля на стадионе «Металлист» был разыгран матч 2-го тура УПЛ между командами «Шахтер» и «Динамо». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу киевлян.
В дебюте второго тайма форвард Дьёмерси Мбокани открыл счет после ассиста Дениса Гармаша — 0:1.
Статистика матча («Шахтер"/"Динамо»)
Удары 10/8
Удары в створ 3/1
Владение 57%/43%
Фолы 16/18
На данный момент «Шахтер» опустился на 3-е место с 3-мя очками. «Динамо» поднялся на 2-е место, набрав 6 очков.
Составы на матч:
«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Исмаили, Срна, Ракицкий, Степаненко, Бернард, Марлос, Патрик, Тайсон, Феррейра.
«Динамо»: Коваль, Вида, Кадар, Хачериди, Морозюк, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Ярмоленко, Гонсалес, Мбокани.
Главный арбитр матча: Юрий Можаровский.
Предупреждения: Гонсалес — 53, Коваль — 68, Хачериди — 84, Корзун — 88, Марлос — 89.
Голы: Мбокани 46 — 0:1.