Манчини об игре против «Рубина»: «Мы сыграли хорошо»

Санкт-Петербург, , 20:59 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита», переигравшие казанский «Рубин» во втором туре чемпионата России, заслужили победу. Об этом заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини, слова которого обнародованы на официальном сайте команды.

«Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче, — говорит итальянский специалист. — Но дело не только в ней. Мы сыграли хорошо, заслужили победу и результат справедлив».

При этом Манчини добавил, что футболисты «Зенита» должны выработать в себе менталитет победителя, который «не будет зависеть от внешних факторов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля «Зенит» на своем поле переиграл казанский «Рубин» в матче второго тура РФПЛ 2017/18. Встреча, прошедшая на стадионе «Крестовский», завершилась со счетом 2:1.

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