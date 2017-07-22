Синхронного плавания как спортивной дисциплины больше нет

Москва, , 13:27 — REGNUM Конгресс Международной федерации плавания (FINA) переименовал синхронное плавание в артистическое. Соответствующее заявление сделал сегодня, 22 июля, исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску.

«Название было изменено, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — заявил Маркулеску.

Известно, что идею переименования синхронного плавания в артистическое выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.

Стоит отметить, что в сборной России по теперь уже артистическому плаванию негативно отнеслись к переименованию.

«Мы отрицательно относимся к принятому решению. Нас вполне устраивало прежнее название, ведь это прежде всего синхронное плавание. Не знаю, что это за каприз, кому и чем претило прежнее название. Впрочем, сути нашего вида спорта это не изменит», — заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.