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Российский саблист Ибрагимов стал бронзовым призёром чемпионата мира

Спорт

Действующий чемпион России уступил в полуфинале южнокорейцу Ку Бон Гилю

Лейпциг, Германия, 21 июля 2017, 21:52 — REGNUM  Российский саблист Камиль Ибрагимов стал бронзовым медалистом чемпионата мира по фехтованию, проходящего в Лейпциге, сообщает 21 июля официальный сайт турнира.

В полуфинальной схватке действующий чемпион России Камиль Ибрагимов уступил со счетом 10:15 чемпиону лондонской Олимпиады-2012 южнокорейскому спортсмену Ку Бон Гилю.

Поскольку регламент чемпионатов мира не предусматривает борьбу за третье место, проигравшие в полуфиналах спортсмены удостаиваются бронзовых медалей.

Напомним, 23-летний российский саблист дважды завоевывал звание чемпиона мира в командных соревнованиях 2013 и 2016 годов.

Кроме того, Камиль Ибрагимов на Универсиаде-2013 в Казани выиграл и личное и командное первенство.

Чемпионат мира по фехтованию в немецком Лейпциге продлится до 26 июля.

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