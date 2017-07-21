Российский саблист Ибрагимов стал бронзовым призёром чемпионата мира

Лейпциг, Германия, , 21:52 — REGNUM Российский саблист Камиль Ибрагимов стал бронзовым медалистом чемпионата мира по фехтованию, проходящего в Лейпциге, сообщает 21 июля официальный сайт турнира.

В полуфинальной схватке действующий чемпион России Камиль Ибрагимов уступил со счетом 10:15 чемпиону лондонской Олимпиады-2012 южнокорейскому спортсмену Ку Бон Гилю.

Поскольку регламент чемпионатов мира не предусматривает борьбу за третье место, проигравшие в полуфиналах спортсмены удостаиваются бронзовых медалей.

Напомним, 23-летний российский саблист дважды завоевывал звание чемпиона мира в командных соревнованиях 2013 и 2016 годов.

Кроме того, Камиль Ибрагимов на Универсиаде-2013 в Казани выиграл и личное и командное первенство.

Чемпионат мира по фехтованию в немецком Лейпциге продлится до 26 июля.