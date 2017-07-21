Гол Сергея Брызгалова принес «Анжи» победу над «Амкаром»

Москва, 21 июля 2017, 21:27 — REGNUM 21 июля на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Анжи» и «Амкар». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 23-й минуте российский защитник Сергей Брызгалов открыл счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния — 1:0.
Статистика матча («Анжи"/"Амкар»)
Удары 9/5
Удары в створ 3/2
Владение 57%/43%
Фолы 13/21
На данный момент «Амкар» опустился на последнее место без очков. «Анжи» поднялся на 7-е место, набрав 3 очка.
Составы на матч:
«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Карасев, Афонин, Яковлев, Данченко, Мамтов, Маркелов.
«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Зайцев, Гиголаев, Идову, Сиваков, Гол, Шаваев, Костюков, Бодул, Гасилин.
Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.
Предупреждения: Брызглов — 11, Гиголаев — 39, Полуяхтов — 45, Сиваков — 46, Конде — 74, Салугин — 86, Костюков — 89.
Голы: Брызгалов 23 — 1:0.