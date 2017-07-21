Гол Сергея Брызгалова принес «Анжи» победу над «Амкаром»

Москва, , 21:27 — REGNUM 21 июля на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Анжи» и «Амкар». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 23-й минуте российский защитник Сергей Брызгалов открыл счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния — 1:0.

Статистика матча («Анжи"/"Амкар»)

Удары 9/5

Удары в створ 3/2

Владение 57%/43%

Фолы 13/21

На данный момент «Амкар» опустился на последнее место без очков. «Анжи» поднялся на 7-е место, набрав 3 очка.

Составы на матч:

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Карасев, Афонин, Яковлев, Данченко, Мамтов, Маркелов.

«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Зайцев, Гиголаев, Идову, Сиваков, Гол, Шаваев, Костюков, Бодул, Гасилин.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Брызглов — 11, Гиголаев — 39, Полуяхтов — 45, Сиваков — 46, Конде — 74, Салугин — 86, Костюков — 89.

Голы: Брызгалов 23 — 1:0.