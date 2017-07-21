«Интер» и «Шальке-04» сыграли вничью

Пекин, 21 июля 2017, 16:30 — REGNUM 21 июля на стадионе «Чанганджоу Олимпик Спортс Центр» был разыгран товарищеский матч между командами «Интер» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 1:1.
На 59-й минуте немецкий вингер Даниэль Калиджури открыл счет — 0:1.
На 73-й минуте колумбийский защитник Джейсон Мурильо сравнял счет — 1:1.
Статистика матча («Интер"/"Шальке-04»)
Удары 8/17
Удары в створ 2/6
Составы на матч:
«Интер»: Ханданович, Шкриниар, Нагатомо, Миранда, Карндрева, Брозович, Д’Амброзио, Гальярдини, Перишич, Кондогбия, Эдер.
«Шальке-04»: Нубель, Очипка, Налдо, Настасич, Арит, Калиджури, МакКенни, Бенталеб, Коноплянка, Стамбули, Бургшталлер.
Главный арбитр матча: Гу Чуньян.
Голы: Калиджури 59 — 0:1, Мурильо 73 — 1:1.