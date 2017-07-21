«Интер» и «Шальке-04» сыграли вничью Спорт На 59-й минуте немецкий вингер Даниэль Калиджури открыл счет – 0:1. На 73-й минуте колумбийский защитник Джейсон Мурильо сравнял счет – 1:1 Пекин, , 16:30 — REGNUM 21 июля на стадионе «Чанганджоу Олимпик Спортс Центр» был разыгран товарищеский матч между командами «Интер» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 1:1. На 59-й минуте немецкий вингер Даниэль Калиджури открыл счет — 0:1. На 73-й минуте колумбийский защитник Джейсон Мурильо сравнял счет — 1:1. Статистика матча («Интер"/"Шальке-04») Удары 8/17 Удары в створ 2/6 Составы на матч: «Интер»: Ханданович, Шкриниар, Нагатомо, Миранда, Карндрева, Брозович, Д’Амброзио, Гальярдини, Перишич, Кондогбия, Эдер. «Шальке-04»: Нубель, Очипка, Налдо, Настасич, Арит, Калиджури, МакКенни, Бенталеб, Коноплянка, Стамбули, Бургшталлер. Главный арбитр матча: Гу Чуньян. Голы: Калиджури 59 — 0:1, Мурильо 73 — 1:1.

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