Пятница, 21 Июля 2017 года
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«Интер» и «Шальке-04» сыграли вничью

Спорт

На 59-й минуте немецкий вингер Даниэль Калиджури открыл счет – 0:1. На 73-й минуте колумбийский защитник Джейсон Мурильо сравнял счет – 1:1

Пекин, 21 июля 2017, 16:30 — REGNUM  21 июля на стадионе «Чанганджоу Олимпик Спортс Центр» был разыгран товарищеский матч между командами «Интер» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 1:1.

На 59-й минуте немецкий вингер Даниэль Калиджури открыл счет — 0:1.

На 73-й минуте колумбийский защитник Джейсон Мурильо сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Интер"/"Шальке-04»)

Удары 8/17

Удары в створ 2/6

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Шкриниар, Нагатомо, Миранда, Карндрева, Брозович, Д’Амброзио, Гальярдини, Перишич, Кондогбия, Эдер.

«Шальке-04»: Нубель, Очипка, Налдо, Настасич, Арит, Калиджури, МакКенни, Бенталеб, Коноплянка, Стамбули, Бургшталлер.

Главный арбитр матча: Гу Чуньян.

Голы: Калиджури 59 — 0:1, Мурильо 73 — 1:1.

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Футбол