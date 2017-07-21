«Спартак» и «Динамо» оштрафованы за расистские кричалки фанатов

Москва, , 08:42 — REGNUM Московские клубы «Спартак» и «Динамо» оштрафованы за то, что их болельщики во время матчей выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес футболистов. Об этом 20 июля сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал московский «Спартак» за «оскорбления зрителями футболистов команды соперников по поводу расовой принадлежности, цвета кожи». Клуб должен будет заплатить за это 250 тыс. рублей. При этом в случае повторных нарушений «красно-белых» ждет более суровое наказание.

Инцидент произошел 14 июля в матче за Суперкубок России, в котором «Спартак» в дополнительное время победил столичный «Локомотив» со счетом 2:1. В этом матче болельщики «Спартака» скандировали расистские высказывания в адрес вратаря железнодорожников Гилерме.

«В начале матча звучало скандирование со стороны болельщиков «Спартака», которое попадает под нормы оскорбления по расовому принципу участников. Все случаи проявления расизма не останутся без внимания и безнаказанными», — приводит «Р-спорт» слова председателя КДК Артура Григорьянца.

Аналогичному наказанию подвергся другой московский клуб — «Динамо», который также оштрафован на 250 тыс. рублей за расистские выкрики фанатов в матче первого круга чемпионата «России» против «Спартака» (2:2).

Всего за различные нарушения «Спартак» был оштрафован на 380 тыс. рублей по итогам матча за Суперкубок против «Локомотива» и на 170 тыс. рублей по итогам мачта против «Динамо».

«Динамо», в свою очередь, заплатит штраф в размере 525 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Динамо» вырвало ничью у «Спартака», проигрывая со счетом 0:2

Читайте развитие сюжета: «Спартак» — обладатель Суперкубка России 2017!