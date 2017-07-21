Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы

Москва, , 07:35 — REGNUM Определились все пары соперников по третьему отборочному раунду Лиги Европы.

Соперником «Краснодара» стал датский «Люнгбю», который во втором раунде дважды обыграл словацкий «Слован» — 1:0 в гостях и 2:1 дома.

«Зенит» встретится с израильским клубом «Бней-Йегуда», который во втором квалификационном раунде оказался сильнее словацкого «Тренчина». В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, а во втором израильский клуб победил со счётом 2:0.

Среди других клубов, вышедших в третий отборочный раунд, отметим минское «Динамо», которое одержало победу в двух матчах над македонским клубом и теперь сыграет с кипрским клубом АЕК.

Также в следующем раунде примут участие нидерландский ПСВ, австрийский «Штурм», турецкий «Фенербахче», итальянский «Милан», чешская «Спарта» и английский «Эвертон» и французский «Марсель»

Первые матчи состоятся 27 июля, ответные — 3 августа.

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