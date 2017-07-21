Под Екатеринбургом строят новый ледовый дворец

Ревда, Свердловская область, , 07:05 — REGNUM В городе Ревде врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын дали старт возведению первого на территории города дворца ледовых видов спорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного Куйвашевым и Козицыным в сентябре 2016 года. Согласно ему, за ближайшие пять лет в городах региона планируется построить не менее 20 крытых ледовых арен.

Дворец спорта «Металлург» запланирован как один из крупных Открыть его намерены к 1 сентября 2018 года. Объём вложений в работы составит 205 млн рублей.

«Я всех искренне поздравляю с этим значимым событием в рамках соглашения, которое мы подписали меньше года назад с Андреем Козицыным и которое воплощается в жизнь. Сегодня здесь состоялась закладка ледовой арены. За последние несколько лет у нас в области построено больше 10 крытых ледовых арен с искусственным льдом, потому что хоккей — это один из любимых видов спорта уральцев», — заявил Куйвашев на церемонии открытия.

По его словам, сейчас на территории региона действуют 600 открытых хоккейных кортов и 19 крытых ледовых арен. В планах — новые ледовые арены в Верхней Пышме, Красноуральске, Екатеринбурге, Реже и Кировграде.

Добавим, сейчас поблизости от Ревды крытые ледовые арены есть в Первоуральске и Екатеринбурге. Эти города регулярно принимают соревнования общероссийского и даже международного уровня.