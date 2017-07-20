«Брондбю» проиграл матч, но прошел дальше

Хельсинки, , 20:51 — REGNUM 20 июля на стадионе «Хиеталахти» был разыгран ответный матч второго квалификационного раунда ЛЕ между командами «ВПС» и «Брондбю». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу финов.

На 11-й минуте матча финский центральный полузащитник Джерри Воутилайнен открыл счет — 1:0.

Через 5 минут вратарь «ВПС» забил мяч в свои ворота — 1:1.

На 40-й минуте Эбрима Сохна вывел хозяев вперед после ассиста Йоонаса Вахтеры — 2:1.

Статистика матча («ВПС"/"Брондбю»)

Удары 5/11

Удары в створ 3/9

Владение 68%/32%

Фолы 10/18

«Брондбю» прошел в третий квалификационный раунд ЛЕ, благодаря победе над «ВСП» по сумме двух встреч со счетом 2:3.

Составы на матч:

«ВПС»: Мииритс, Лахти, Виитикко, Ламти, Ингстрем, Воутилайнен, Страндвелл, Леванен, Хакола, Вахтера.

«Брондбю»: Беллот, Сикосек, Херманнссон, Ларссон, Араюри, Йенсен, Мухтар, Кальмар, Халими, Вильчек, Климент.

Главный арбитр матча: Паоло Валери.

Предупреждения: Сохна — 62.

Удаления: Климент — 51.

Голы: Воутилайнен 11 — 1:0, Мииритс (авг) 16 — 1:1, Сохна 40 — 2:1.