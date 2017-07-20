«Брондбю» проиграл матч, но прошел дальше

Хельсинки, 20 июля 2017, 20:51 — REGNUM 20 июля на стадионе «Хиеталахти» был разыгран ответный матч второго квалификационного раунда ЛЕ между командами «ВПС» и «Брондбю». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу финов.
На 11-й минуте матча финский центральный полузащитник Джерри Воутилайнен открыл счет — 1:0.
Через 5 минут вратарь «ВПС» забил мяч в свои ворота — 1:1.
На 40-й минуте Эбрима Сохна вывел хозяев вперед после ассиста Йоонаса Вахтеры — 2:1.
Статистика матча («ВПС"/"Брондбю»)
Удары 5/11
Удары в створ 3/9
Владение 68%/32%
Фолы 10/18
«Брондбю» прошел в третий квалификационный раунд ЛЕ, благодаря победе над «ВСП» по сумме двух встреч со счетом 2:3.
Составы на матч:
«ВПС»: Мииритс, Лахти, Виитикко, Ламти, Ингстрем, Воутилайнен, Страндвелл, Леванен, Хакола, Вахтера.
«Брондбю»: Беллот, Сикосек, Херманнссон, Ларссон, Араюри, Йенсен, Мухтар, Кальмар, Халими, Вильчек, Климент.
Главный арбитр матча: Паоло Валери.
Предупреждения: Сохна — 62.
Удаления: Климент — 51.
Голы: Воутилайнен 11 — 1:0, Мииритс (авг) 16 — 1:1, Сохна 40 — 2:1.