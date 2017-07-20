В Воронеже открылась крытая ледовая арена

Воронеж, , 15:16 — REGNUM Новый крытый каток с искусственным льдом «Арена Север» открылся в Коминтерновском районе Воронежа возле парка Победы. 20 июля на новый спорткомплекс осмотрел губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Уже с конца прошлой недели в здании нового катка проходят занятия для воспитанников спортивных школ, групповые и индивидуальные занятия по фигурному катанию, тренировки юных спортсменов ХК «Буран», а также любителей из «Ночной хоккейной лиги». Для всех посетителей комплекс откроется с октября.

Здание комплекса — двухэтажное, при этом ледовый зал «Арена Север» рассчитан на любые спортивные шоу и мероприятия вплоть до волейбольных матчей, если обустроить каток специальным покрытием. У катка оборудована бесплатная парковка на 111 мест. Здание доступно и для люде с ограниченными возможностями здоровья, на парковке также предусмотрены места для инвалидов — в максимальной близости к зданию. Возвели каток на средства инвесторов без привлечения бюджетного финансирования.

Алексей Гордеев осмотрел ледовый зал на первом этаже, где сначала шла тренировка детей из ХК «Буран», а затем выступила юная фигуристка Дарья Агеева. Здесь же, на первом этаже, находится кабинет доврачебной помощи. Губернатор также осмотрел помещение проката коньков и мастерскую для их заточки, магазин спорттоваров, раздевалки, тренерские и судейские помещения.

На втором этаже предусмотрен выход на трибуны, которые рассчитаны на 300 зрителей. Алексею Гордееву продемонстрировали хореографический зал, где шло занятие школы фигурного катания. На территории спортобъекта расположены многочисленные техпомещения — для вентиляционных камер и кондиционеров, льдоуборочной техники, а также технологическая площадка драйкулеров.

Губернатор одобрил реализацию проекта, отметив, что «Арена Север» может стать важным для города социальным объектом. Руководитель управления физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин сообщил, что сегодня бизнес заинтересован в отрасли физической культуры и спорта, частные компании начинают строить спортивные объекты и настроены на их окупаемость. Поэтому пользу получают и инвесторы, и власть, перед которой стоит задача обеспечения населения спортобъектами.