«Челси» сообщил о договоренности по трансферу Мораты

Лондон, , 09:52 — REGNUM Футбольный клуб «Челси» достиг договоренности о трансфере нападающего «Реала» Альваро Мораты. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Следующим этапом станет проведение переговоров с самим футболистом по условиям личного контракта.

Ранее сообщалось, что сумма за переход форварда составит € 80 млн, что сделает Морату самым дорогим испанским футболистом в истории. На данный момент им является нападающий Фернандо Торрес, перешедший в «Челси» из «Ливерпуля» за € 58 млн.

Напомним, Альваро Мората является воспитанником «Реала». В «королевском клубе» он провел четыре года — с 2010 по 2014, после чего два сезона отыграл в туринском «Ювентусе». Летом 2016 года форвард вернулся в Мадрид.

В прошлом сезоне Мората провел в составе «Реала» 43 матча во всех турнирах и забил 20 голов. Он также выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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