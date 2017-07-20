Министр иностранных дел обсудит Олимпийские игры 2020 года в Японии

Лондон, , 09:05 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл 20 июля в Японию для решения целого ряда проблем, сообщает Associated Press.

На повестке дня будут стоять вопросы безопасности, торговли, а также обмен опытом в организации Олимпийских игр, которые Лондон провел в 2012 году.

Джонсон также проведет встречу со своим японским коллегой Фумио Кисидой, которая состоится 21 июля. Стороны обсудят вопросы безопасности, в частности ракетную программу КНДР, а также Brexit.

Министр иностранных дел Великобритании, занимавший пост мэра Лондона в 2012 году, когда страна принимала Олимпиаду, планирует поделиться опытом с министром Олимпийских игр Тамайо Марукавой.

Подобный опыт будет полезен Японии, так как она принимает Олимпийские игры в 2020 году, считает глава внешнеполитического ведомства.

«Я горжусь тем, что наш совместный опыт поможет еще большему сближению наших стран», — — подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, Япония примет летние Олимпийские игры в 2020 году. Данное право страна завоевала в конкурентной борьбе с Испанией и Турцией.

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