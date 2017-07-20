Павлюченко сделал дубль в дебютном матче за «Арарат»

Москва, , 08:01 — REGNUM Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оформил дубль в первом официальном матче за клуб «Арарат», выступающий в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В стартовом поединке чемпионата ПФЛ «Арарат» нанес разгромное поражение клубу «Зоркий» из Красногорска, главным тренером которого является Сергей Юран. Матч завершился со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первом тайме. На 23-й и 41-й минутах голы на свой счет записал Павлюченко. Причем первый свой гол нападающий забил с игры, а второй — с пенальти.

Ещё один мяч «Арарата» забил другой известный российский форвард Игорь Лебеденко, в прошлом сезоне выступавший за грозненский «Терек».

Отметим, что в составе «Арарата» на поле не вышел еще один известный футболист — Марат Измайлов, который провел матч на скамейке запасных.

ПФЛ. Зона «Центр». 1-й тур.

«Зоркий» (Краснгорск) — «Арарат» (Москва) — 0:3

Голы: Лебеденко, 11 — 0:1; Павлюченко, 23 — 0:2; Павлюченко, 41 — 0:3 (П)

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