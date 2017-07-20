Коста-Рика и США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Филадельфия, США, , 07:55 — REGNUM Футбольные сборные Коста-Рики и США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв Панаму и Сальвадор соответственно.

На проходящем в Соединенных Штатах розыгрыше Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) определились первые полуфиналисты.

Команда Коста-Рики победила в четвертьфинале сборную Панамы. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 77-й минуте забил в свои ворота полузащитник панамцев Анибал Годой.

Сборная США одержала победу над командой Сальвадора. Американцы забили два гола в конце первого тайма. В их составе отличились Омар Гонсалес и Эрик Лихай.

Отметим, что и Коста-Рика, и США заняли первые места в своих группах. Теперь эти две сборные встретятся между собой в полуфинальном матче турнира. Матч состоится 23 июля.

В других четвертьфинальных поединках ¼ финала встретятся команды Мексики и Гондураса, а также Канады и Ямайки. Финал турнира состоится 26 июля.