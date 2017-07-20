Мария Шарапова примет участие в квалификации US Open

Нью-Йорк, США, , 00:07 — REGNUM Стали известны участницы основной сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата США. Список опубликован 19 июля на официальном сайте турнира.

Организаторы US Open опубликовали список теннисисток, которые примут участие в розыгрыше четвертого в этом сезоне турнира серии «Большого шлема». Среди российских спортсменок в списке оказались Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова.

Кроме того, Мария Шарапова, занимающая сейчас 171-е место в рейтинге WTA, примет участие в квалификации к турниру. Она сможет выступить в основной части соревнований в случае победы в отборочном раунде.

Также существует вероятность того, что Шарапова получит от организаторов wild card, то есть специальное приглашение на участие в турнире.

Напомним, российские теннисистки дважды выигрывали US Open. В 2004 году победительницей стала Светлана Кузнецова, а в 2006 году победу на турнире праздновала Мария Шарапова.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября 2017 года. В основной сетке примут участие 104 теннисистки. Ещё 16 участниц будут определены по результатам квалификации, а восемь спортсменок получат wild card от организаторов.

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