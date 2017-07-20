«Селтик» разгромил «Линфилд» — 4:0

Лондон, , 23:36 — REGNUM 19 июля на стадионе «Селтик Парк» был разыгран ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «Селтик» и «Линфилд». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В дебюте матча английский вингер Скотт Синклер открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 1:0.

В дебюте второго тайма Том Рогич забил свой второй мяч в этом противостоянии — 2:0.

Через 7 минут Синклер оформил дубль — 3:0.

На 90+3-й минуте шотландский атакующий полузащитник Стюарт Армстронг довел счет до разгромного — 4:0.

Статистика матча («Селтик"/"Линфилд»)

Удары 6/0

Удары в створ 4/0

Владение 69%/31%

Фолы 0/2

«Селтик» прошел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, победив «Линфилд» по сумме двух встреч со счетом 6:0.

Составы на матч:

«Селтик»: Гордон, Нтчам, Шимунович, Лустиг, Браун, Тирни, Синклер, Рогич, Макгрегор, Форрест, Дембеле.

«Линфилд»: Кэрролл, Стаффорд, Ноугей, Кейсмент, Лоури, Малгрю, Гарретт, Куинн, Митчелл, Ватерворт, Смит.

Главный арбитр матча: Клосснер.

Голы: Синклер 4 — 1:0, Рогич 47 — 2:0, Синклер 54 — 3:0, Армстронг 90+3 — 4:0.