Дубль Клаудиу Кесеру вывел «Лудогорец» в 3-й раунд квалификации ЛЧ

София, , 22:51 — REGNUM 19 июля на стадионе «Лудогорец Арена» был разыгран ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «Лудогорец» и «Жальгирич». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 15-й минуте матча Серж Нйиядзи открыл счет точным ударом в дальнюю девятку после прострельной передачи — 0:1.

На 41-й минуте бразильский полузащитник Натаниэль Пимьента сравнял счет бильярдным ударом в дальний нижний угол — 1:1.

На 55-й минуте Вандерсон сравнял счет по сумме двух встреч, закрутив мяч в дальнюю «шестерку» с угла штрафной — 2:1.

Через минуту румынский форвард Клаудиу Кесеру вывел «Лудогорец» вперед мощным ударом слета — 3:1.

На 74-й минуте Кесеру оформил дубль — 4:1.

Статистика матча («Лудогорец"/"Жальгирис»)

Удары 19/5

Удары в створ 9/2

Владение 58%/42%

Фолы 17/14

«Лудогорец» вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, обыграв «Жальгирис» по сумме двух матчей.

Составы на матч:

«Лудогорец»: Броун, Пимьента, Саша, Моци, Пластун, Абель, Дьяков, Кафу, Маселиньо, Вандерсон, Кесеру.

«Жальгирис»: Виткаускас, Климавичюс, Слийнгард, Вайткунас, Бдагожевич, Траоре, Куклис, Льюйич, Нйиядзи, Эливелто.

Главный арбитр матча: Кристофферсен.

Голы: Нйиядзи 15 — 0:1, Пимьента 41 — 1:1, Вандерсон 55 — 2:1, Кесеру 56 — 3:1, Кесеру 74 — 4:1.