Дубль Клаудиу Кесеру вывел «Лудогорец» в 3-й раунд квалификации ЛЧ

София, 19 июля 2017, 22:51 — REGNUM 19 июля на стадионе «Лудогорец Арена» был разыгран ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «Лудогорец» и «Жальгирич». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.
На 15-й минуте матча Серж Нйиядзи открыл счет точным ударом в дальнюю девятку после прострельной передачи — 0:1.
На 41-й минуте бразильский полузащитник Натаниэль Пимьента сравнял счет бильярдным ударом в дальний нижний угол — 1:1.
На 55-й минуте Вандерсон сравнял счет по сумме двух встреч, закрутив мяч в дальнюю «шестерку» с угла штрафной — 2:1.
Через минуту румынский форвард Клаудиу Кесеру вывел «Лудогорец» вперед мощным ударом слета — 3:1.
На 74-й минуте Кесеру оформил дубль — 4:1.
Статистика матча («Лудогорец"/"Жальгирис»)
Удары 19/5
Удары в створ 9/2
Владение 58%/42%
Фолы 17/14
«Лудогорец» вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, обыграв «Жальгирис» по сумме двух матчей.
Составы на матч:
«Лудогорец»: Броун, Пимьента, Саша, Моци, Пластун, Абель, Дьяков, Кафу, Маселиньо, Вандерсон, Кесеру.
«Жальгирис»: Виткаускас, Климавичюс, Слийнгард, Вайткунас, Бдагожевич, Траоре, Куклис, Льюйич, Нйиядзи, Эливелто.
Главный арбитр матча: Кристофферсен.
Голы: Нйиядзи 15 — 0:1, Пимьента 41 — 1:1, Вандерсон 55 — 2:1, Кесеру 56 — 3:1, Кесеру 74 — 4:1.