«Копенгаген» уступил «Жилине» в упорной борьбе

Копенгаген, , 22:24 — REGNUM 19 июля на стадионе «Паркен» был разыгран ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «Копенгаген» и Жилина». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей из Словакии.

На 19-й минуте матча нигерийский вингер Юсуф Отубанжо открыл счет пушечным ударом с острого угла — 0:1.

В дебюте второго тайма Беньямин Вербич сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

Через 9 минут Филип Каша вывел гостей вперед ударом головы после навеса с углового — 1:2.

Статистика матча («Копенгаген"/"Жилина»)

Удары 11/7

Удары в створ 4/4

Владение 49%/51%

Фолы 13/18

«Копенгаген» вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, победив «Жилину» по сумме двух матчей.

Составы на матч:

«Копенгаген»: Ульсен, Бенгтссон, Юханссон, Боилесен, Люфтнер, Вербич, Матич, Грегуш, Туту, Сантандер, Сотериу.

«Жилина»: Мандоус, Вавро, Валло, Каша, Мазань, Кочук, Диаз, Скварка, Спалек, Полиевка, Отубанжо.

Главный арбитр матча: Лардот.

Предупреждения: Вавро — 69, Скварка — 85.

Голы: Отубанжо 19 — 0:1, Вербич (пен) 48 — 1:1, Каша 57 — 1:2.