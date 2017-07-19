Главе федерации футбола Испании предъявили обвинения

Мадрид, , 22:05 — REGNUM Главу Королевской испанской футбольной федерации Анхеля Марию Вильяра подозревают в хищении €45 млн. Об этом 19 июля сообщает издание El Nacional.

По информации издания, после того как гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации, Вильяр вместе со своим сыном был арестован по подозрению в коррупции.

В ходе обыска была осуществлена проверка данных о нанесении ущерба со стороны руководства организации, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок.

Отмечается, что задержанные отказались давать показания и ждут судебного заседания, которое состоится 20 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Испании 18 июля были арестованы руководитель Королевской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр и его сын Горка, подозреваемые в участии в коррупционных схемах.

Вильяр в мае 2016 года был переизбран на второй четырёхлетний срок в футбольной федерации Испании. Кроме этой должности он также занимает пост вице-президента УЕФА и ФИФА.

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