Войцех Щенсны стал игроком туринского «Ювентуса»

Турин, Италия, , 21:24 — REGNUM Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны стал игроком «Ювентуса». Об этом 19 июля сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Действующие чемпионы Италии провели презентацию для прессы, на которой представили нового футболиста. Щенсны будет играть в команде под 23-м номером.

Соглашение с 27-летним вратарем рассчитано до лета 2021 года. Сумма трансфера составила €12,2 млн, которые будут выплачиваться в течение двух лет. Также в соглашении предусмотрены бонусы в размере до €3,1 млн.

Напомним, права на Щенсны принадлежали лондонскому «Арсеналу», в составе которого он стал двухкратным обладателем Кубка Англии и Суперкубка Англии.

Польский голкипер также выступал на правах аренды за «Рому» в течение последних двух сезонов. За это время он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Бонуччи может уйти из «Ювентуса» за €50 млн

Читайте развитие сюжета: Дани Алвес попрощался с фанатами «Ювентуса»