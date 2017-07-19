«АПОЭЛ» одержал победу над «Дюделанжем»

Люксембург, , 20:49 — REGNUM 19 июля на стадионе «Йос Носбаум» был разыгран ответный матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «Дюделанж» и «АПОЭЛ». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

На 40-й минуте матча бельгийский форвард Игор Де Камарго открыл счет в матче ударом с пенальти — 0:1.

Статистика матча («Дюделанж"/"АПОЭЛ»)

Удары 8/10

Удары в створ 4/5

Владение 45%/55%

Фолы 11/9

«АПОЭЛ» вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, победив «Дюделанж» со счетом (2:0) по сумме двух встреч.

Составы на матч:

«Дюделанж»: Жубер, Скнелл, Йорданов, Премпех, Лаурент, Барбоза, Штольц, Стелвио, Гарош, Рафик, Тюрпель.

«АПОЭЛ»: Ватерман, Лаго, Руэда, Миланов, Меркис, Эбисилио, Винисиус, Мораиш, Камарго, Оар.

Главный арбитр матча: Дабанович.

Голы: Камарго (пен) 40 — 0:1.