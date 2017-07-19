Александр Кержаков будет аналитиком на «Матч ТВ»

Москва, , 20:52 — REGNUM Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков будет работать аналитиком на канале «Матч ТВ». Об этом говорится на официальной странице телеканала в «Твиттере».

"Легендарный футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков приступает к работе на телеканале «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика», — говорится в сообщении.

Ранее, 13 июля, Кержаков был назначен на должность координатора команд академии «Зенита».

Отметим, информация о том, что бывший футболист сборной России будет работать на «Матч ТВ», появилась ещё в сентябре 2015 года.

Напомним, Александр Кержаков завершил карьеру футболиста по окончании сезона 2016/17 чемпионата России. На протяжении своей карьеры он выступал в таких клубах, как санкт-петербургский «Зенит», испанская «Севилья», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих».

Кержаков стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубков Швейцарии и Испании и Кубка УЕФА.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России, а также одним из лучших бомбардиров в истории отечественного футбола.