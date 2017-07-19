«Ливерпуль» уверенно обыграл «Кристал Пэлас»

Пекин, , 17:25 — REGNUM 19 июля на стадионе «Гонконг Стэдиум» был разыгран матч ½ финала Премьер-лиги Азии между командами «Ливерпуль» и «Кристалл Пэлас». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «мерсисайдцев».

На 61-й минуте матча 19-летний английский форвард Доминик Соланке открыл счет точным ударом в дальний угол после ассиста Дивока Ориги — 1:0.

Через 18 минут бельгийский талант Дивок Ориги удвоил преимущество номинальных хозяев — 2:0.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Кристалл Пэлас»)

Удары 17/5

Удары в створ 8/1

Владение 63%/37%

Фолы 9/7

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Морено, Лаллана, Хендерсон, Александр-Арнольд, Салах, Вудберн, Старридж, Фирмино.

«Кистал Пэлас»: Хеннесси, Шлупп, Дэнн, Уорд, Дилэёни, Панчеон, Заа, Миливоевич, Таунсенд, Бентеке, Андерсон.

Предупреждения: Дэнн — 42, Груич — 68.

Голы: Соланке 61 — 1:0, Ориги 79 — 2:0.