«Арсенал» оказался удачливее «Баварии» в серии пенальти

Пекин, , 16:36 — REGNUM 19 июля на стадионе «Шанхай Стэдиум» был разыгран матч Международного Кубка Чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

На 9-й минуте матча польский форвард Роберт Левандовски открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

На 90+3-й минуте нигерийский вингер Алекс Иваби сравнял счет после ассиста Аарона Рэмси — 1:1.

Статистика матча («Бавария"/"Арсенал»)

Удары 21/7

Удары в створ 8/4

Владение 57%/43%

Фолы 9/13

Составы на матч:

«Бавария»: Штарке, Хуммельс, Рибери, Мартинес, Левандовски, Родригес, Бернат, Толиссо, Мюллер, Алаба.

«Арсенал»: Чех, Ляказетт, Озил, Монреаль, Джака, Уэлбек, Мэйтленд-Найлз, Коклен, Колашинац, Эль-Ненни, Белик.

Главный арбитр матча: Гуан Ксинг.

Предупреждения: Коклен — 20, Мартинес — 24, Эль-Ненни — 58, Виллок — 84.

Голы: Левандовски (пен) 9 — 1:0, Ивоби 90+3 — 1:1.

Серия пенальти: Алаба — 0:0, Рэмси — 0:1, Хуммельс — 1:1, Эль-Ненни — 1:1, Коман — 2:1, Монреаль — 2:2, Саншеш — 2:2, Ивоби — 2:3, Бернат — 2:3.