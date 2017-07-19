«Арсенал» оказался удачливее «Баварии» в серии пенальти

Пекин, 19 июля 2017, 16:36 — REGNUM 19 июля на стадионе «Шанхай Стэдиум» был разыгран матч Международного Кубка Чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.
На 9-й минуте матча польский форвард Роберт Левандовски открыл счет ударом с пенальти — 1:0.
На 90+3-й минуте нигерийский вингер Алекс Иваби сравнял счет после ассиста Аарона Рэмси — 1:1.
Статистика матча («Бавария"/"Арсенал»)
Удары 21/7
Удары в створ 8/4
Владение 57%/43%
Фолы 9/13
Составы на матч:
«Бавария»: Штарке, Хуммельс, Рибери, Мартинес, Левандовски, Родригес, Бернат, Толиссо, Мюллер, Алаба.
«Арсенал»: Чех, Ляказетт, Озил, Монреаль, Джака, Уэлбек, Мэйтленд-Найлз, Коклен, Колашинац, Эль-Ненни, Белик.
Главный арбитр матча: Гуан Ксинг.
Предупреждения: Коклен — 20, Мартинес — 24, Эль-Ненни — 58, Виллок — 84.
Голы: Левандовски (пен) 9 — 1:0, Ивоби 90+3 — 1:1.
Серия пенальти: Алаба — 0:0, Рэмси — 0:1, Хуммельс — 1:1, Эль-Ненни — 1:1, Коман — 2:1, Монреаль — 2:2, Саншеш — 2:2, Ивоби — 2:3, Бернат — 2:3.