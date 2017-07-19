«Лестер» в серии пенальти переиграл «Вест Бромвич» Спорт Поздравляем «Лестер» с выходом в финал турнира! Пекин, , 15:08 — REGNUM 19 июля на стадионе «Гонконг Стэдиум» был разыгран матч ½ финала Премьер-лиги Азии между командами «Лестер» и «Вест Бромвич». Матч завершился со счетом 1:1. На 10-й минуте матча английский форвард Джей Родригес открыл счет пушечным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку — 0:1. Ассистом отметился Джейк Ливермор. Через 14 минут лидер сборной Алжира Рияд Марез сравнял счет точным ударом в дальний угол — 1:1. Статистика матча («Лестер"/"Вест Бромвич») Удары 10/7 Удары в створ 2/2 Владение 60%/40% Фолы 9/10 Поздравляем «Лестер» с выходом в финал турнира! Составы на матч: «Лестер»: Хамер, Ндиди, Беналуан, Слимани, Оказаки, Марез, Магуайр, Лоуренс, Амарти, Джеймс, Элдер. «Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Эванс, Доусон, Якоб, Ливермор, Филипс, Брант, Рондон, Родригес, Эгази. Голы: Родригес 10 — 0:1, Марез 24 — 1:1. Серия пенальти: Шадли — 0:1, Ульоа — 1:1, Варди — 2:1, Робсон-Кану — 2:2, Эванс — 2:3, Фукс — 3:3, Дринкуотер — 4:3, Доусон — 4:4, Макклин — 4:5, Иборра — 5:5, Кинг — 6:5, Леко — 6:6, Филд — 6:6, Олбрайтон — 7:6.

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