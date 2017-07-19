Боец Нурмагомедов выполнил просьбу фаната и ударил его под дых

Душанбе, , 09:08 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов во время визита в Таджикистан нанес удар своему фанату по его просьбе, видео опубликовано бойцом на его страничке в Instagram.

Болельщик подошел к Нурмагомедову и предложил ударить его. Боец нанес фанату удар под дых, на что присутствующие отреагировали смехом и аплодисментами.

Спортсмен после удара обнялся с болельщиком.

Нурмагомедов выступает под эгидой UFC. Во всех 24 боях, в которых он принимал участие, он одержал победы, из них 16 — досрочно.

Российский боец в 2016 году был признан «лучшим международным бойцом года» по версии World MMA Awards.

13 ноября 2016 года Нурмагомедов одержал победу в поединке с представителем США Майклом Джонсоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 205. «Поединок», который прошел в Нью-Йорке (США), завершился в третьем раунде болевым приемом на руку.