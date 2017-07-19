Антонио Конте подписал с «Челси» новый контракт

Лондон, , 08:04 — REGNUM Главный тренер «Челси» Антонио Конте подписал новый контракт с клубом, который будет рассчитан на два года. Об этом 18 июля сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«Я очень рад тому, что подписал новый контракт с «Челси». Мы работали очень усердно в предыдущем сезоне для того, чтобы добиться чего-то чудесного, чем я горжусь. Сейчас мы должны работать еще более усердно, чтобы остаться на вершине», — сказал Конте.

Он также отметил поддержку болельщиков «Челси» с самого первого дня, как он пришел в клуб прошлым летом.

Также сообщается, что к тренерскому штабу присоединятся Паоло Ваноли, который станет помощником главного тренера, и Давиде Маццотта, в сферу деятельности которого войдет анализ выступлений игроков.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть свой пост из-за разногласий с руководством лондонского клуба. Это было связано с тем, что «Челси» уделял недостаточно внимания работе на трансферном рынке. Это вызвало опасения специалиста, который опасался, что данное обстоятельство может сказаться на игре команды в предстоящем сезоне.

Напомним, Антонио Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. В своем дебютном сезоне в Английской премьер-лиге он привел «Челси» к чемпионству. Он также был признан лучшим тренером сезона в Англии по итогам предыдущего сезона.

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