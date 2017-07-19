«Халл Сити» одержал первую победу под руководством Леонида Слуцкого‍

Халл, Великобритания, , 07:39 — REGNUM Футбольный клуб «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал первую победу под его руководством.

В контрольном матче «Халл Сити» одержал победу со счётом 2:1 над клубом «Бристоль Роверс», выступающим в третьем английском дивизионе. Встреча состоялась в рамках тренировочного сбора, который прошел в Португалии.

В составе «Халла» отличились Абель Эрнандес и Джаррод Боуэн, за «Бристоль Роверс» гол забил Рори Гаффни.

Эта победа стала первой для Леонида Слуцкого, который возглавил «Халл Сити», после окончания прошлого сезона

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Халл Сити» проведет свой первый официальный матч под руководством российского специалиста 5 августа. Команда Леонида Слуцкого отправится на выездной матч против «Астон Виллы».

Напомним, в начале июня Леонид Слуцкий стал главным тренером английского «Халл Сити» после того, как эта команда вылетела из премьер-лиги. Перед российским наставником ставится задача вернуть клуб в высшую лигу английского футбола.

«Халл Сити» (Халл, Англия) — «Бристоль Роверс» (Бристоль, Англия) — 2:1 (0:0)

Голы: Гаффни, 51 (0:1); Эрнандес, 67 (1:1); Боуэн, 88 (2:1).

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