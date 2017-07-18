«Динамо» вырвало ничью у «Спартака», проигрывая со счетом 0:2

Москва, , 21:27 — REGNUM 18 июля на стадион «Арена Химки» был разыгран матч первого тура РФПЛ 2017/18 между командами «Динамо» и «Спартак». Матч завершился со счетом 2:2.

На 29-й минуте матча парагвайский плеймейкер Лоренцо Мельгарехо смог оторваться и убежать от защитника «Динамо», затем выполнить навес на дальнюю штангу, где забегавший Квинси Промес откликнулся на передачу и забил гол головой — 0:1.

Через 3 минуты бразильский форвард Луис Адриано забил в своем четвертом матче подряд после ассиста соотечественника Фернандо — 0:2.

В начале второго тайма лучший бомбардир «Динамо» в сезоне 2016/17 сократил отставание в счете после ассиста Фатоша Бечирая — 1:2.

В конце матча Александр Ташаев сумел сравнял счет — 2:2. Ассистентом стал Вандерсон.

Статистика матча («Динамо» / «Спартак»)

Удары 11/11

Удары в створ 4/4

Владение 48%/52%

Фолы 11/10

На данный момент «Спартак» идет на 4-м месте с 3 очками. «Динамо» опустился на 12-ю строчку без очков.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шунич, Панченко, Зотов, Сапета, Ионов, Бечирай, Катрич.

«Спартак»: Ребров, Боккетти, Кобаров, Кутепов, Ещенко, Глушаков, Промекс, Фернандо, Адриано, Зе Луиш.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Бечирай — 41, Попов — 74.

Голы: Промесс 29 — 0:1, Адриано 32 — 0:2, Панченко 54 — 1:2, Ташаев 90 — 2:2.