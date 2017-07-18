«Динамо» вырвало ничью у «Спартака», проигрывая со счетом 0:2

Москва, 18 июля 2017, 21:27 — REGNUM 18 июля на стадион «Арена Химки» был разыгран матч первого тура РФПЛ 2017/18 между командами «Динамо» и «Спартак». Матч завершился со счетом 2:2.
На 29-й минуте матча парагвайский плеймейкер Лоренцо Мельгарехо смог оторваться и убежать от защитника «Динамо», затем выполнить навес на дальнюю штангу, где забегавший Квинси Промес откликнулся на передачу и забил гол головой — 0:1.
Через 3 минуты бразильский форвард Луис Адриано забил в своем четвертом матче подряд после ассиста соотечественника Фернандо — 0:2.
В начале второго тайма лучший бомбардир «Динамо» в сезоне 2016/17 сократил отставание в счете после ассиста Фатоша Бечирая — 1:2.
В конце матча Александр Ташаев сумел сравнял счет — 2:2. Ассистентом стал Вандерсон.
Статистика матча («Динамо» / «Спартак»)
Удары 11/11
Удары в створ 4/4
Владение 48%/52%
Фолы 11/10
На данный момент «Спартак» идет на 4-м месте с 3 очками. «Динамо» опустился на 12-ю строчку без очков.
Составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шунич, Панченко, Зотов, Сапета, Ионов, Бечирай, Катрич.
«Спартак»: Ребров, Боккетти, Кобаров, Кутепов, Ещенко, Глушаков, Промекс, Фернандо, Адриано, Зе Луиш.
Главный арбитр матча: Сергей Карасев.
Предупреждения: Бечирай — 41, Попов — 74.
Голы: Промесс 29 — 0:1, Адриано 32 — 0:2, Панченко 54 — 1:2, Ташаев 90 — 2:2.