Синхронистки из России победили на чемпионате мира – 2017 в Венгрии

Будапешт, , 15:18 — REGNUM Победу на чемпионате мира — 2017 по водным видам спорта в Венгрии одержали российские синхронистки. Российские спортсменки набрали в соревнованиях 96,0109 балла и завоевали золотую медаль, сообщает 18 июля «Чемпионат».

Серебряная медаль досталась китайским спортсменкам, синхронистки из Японии — на третьем месте.

За российскую сборную выступали Мария Шурочкина, Анастасия Баяндина, Вероника Калинина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова и Полиныа Комар.

Китаянки заработали 94,2165 очка, японки — 93,1590 очков.

Напомним, в 2017 году чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля. Основное место проведения соревнований — Национальный плавательный бассейн им. Альфреда Хайоша (50 метров). Задействуются и другие объекты.