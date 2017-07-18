Итальянский клуб «Милан» займется популяризацией футбола в Китае

Милан, Италия, , 12:33 — REGNUM Исполнительный директор футбольного клуба «Милан» Хан Ли сообщил о создании специального фонда, предназначенного для популяризации футбола среди школьников в Китае. Кроме того, Хан Ли заявил, что в ближайшее время игроки итальянского клуба отправятся в тур по КНР, где профессионалы проведут мастер-классы для начинающих футболистов.

Создание специального фонда стало первой инициативой нового руководства клуба, назначенного после приобретения ФК «Милан» китайскими инвесторами. По словам Хан Ли, сотрудничество китайских футбольных академий и «Милана» позволит вывести китайский футбол на принципиально новый уровень, пишет «Жэньминь жибао».

«Самая большая проблема китайского футбола заключается в том, что все ждут мгновенных результатов и стремительного успеха. Нам следует уделять больше внимания популяризации футбола в КНР, созданию собственного кадрового резерва, нежели приобретению дорогостоящих игроков из Европы и Южной Америки. Фонд ФК «Милан» в полной мере позволит это осуществить», — прокомментировал новость о создании фонда известный китайский футбольный обозреватель Чжан Лу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Fininvest опубликовала заявление, согласно которому новым владельцем итальянского футбольного клуба «Милан» стала китайская группа компаний Rossoneri Sport Investment Lux.

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