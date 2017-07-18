Новый дресс-код для женщин в гольфе запретил короткие юбки и декольте

Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Ранее отсутствовавшие ограничения в выборе одежды введены для женщин-игроков гольфа Женской профессиональной ассоциацией гольфа. Изменения в дресс-коде вступили в силу с понедельника, 17 июля, сообщает портал GolfDigest.

Согласно новым правилам, девушкам запрещается носить обтягивающие лосины, в том случае, если они одеты не под юбку или шорты. Запрещается также одежда с глубоким вырезом, а длина юбки должна быть такова, чтобы при движении и при наклоне не показывалась нижняя часть туловища.

Разрешено ношение джинсовых платьев, однако рваные джинсы носить недопустимо. Запрещены к ношению джинсовые брюки и тренировочная одежда.

Как пояснили в ассоциации «суровые» меры направлены на поддержание положительного имиджа гольфа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошедшую пятницу, 14 июля, женщины-политики в США провели акцию против чрезмерно строгого, по их мнению дресс-кода. Объявив об акции в сети микроблогов Twitter, женщины пришли на работы в одежде с обнаженными руками.

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