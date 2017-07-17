Шарапова проиграла в первом матче после травмы

Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом турнире после травмы, полученной на турнире в Риме.

Шарапова приняла участие в командном турнире World Team Tennis, прошедшем в американском городе Карлсбад. Она выступила в команде «Орандж Каунти Брейкерс» в паре со словенкой Андреей Клепач. Их противниками стали хорватка Дария Юрак и американка Шелби Роджерс, представлявшие «Сан-Диего Авиэторс».

Общий счет по сумме всех матчей получился 17:14 в пользу Юрак и Роджерс.

Напомним, Мария Шарапова выходила на корт последний раз в мае 2017 года на турнире в Риме. Тогда в матче против хорватки Мирьяны Лучич-Барони она получила травму, из-за которой не смогла продолжить встречу и выбыла из турнира.

По этой же причине она была вынуждена отказаться от участия в турнирах на травяных кортах, включая Уимблдон. Теперь слишком низкая позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) не позволяет Шараповой квалифицироваться в основной раунд Открытого чемпионата США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шарапова примет участие в турнире в американском Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа. Российская теннисистка получила специальное приглашение (wild card) от организаторов турнира.

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